L'ex attaccante Roberto Boninsegna non ha dubbi: "In questo momento penso che Lukaku sia superiore a Ronaldo, che sta vivendo un periodo di flessione anche perché la Juve sta faticando - ha detto a Tuttosport - E' chiaro che però anche Cristiano resta un campione indiscutibile. Lukaku però penso sia il miglior attaccante in Europa, e credo che l'Inter ci abbia guadagnato dal passaggio da Icardi all'ex United: segna, gioca per la squadra ed è un punto di riferimento per i compagni".