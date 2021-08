Roberto Boninsegna ha espresso a Tuttosport una certa preoccupazione per la situazione dell'Inter: "Una società che punta a vincere non cede le sue pedine migliori. Hakimi e Lukaku sono insostituibili. O c’è qualcosa che noi interisti non sappiamo o si è commesso un grave errore a livello sportivo! Mi sembra ci sia un fuggi fuggi generale all’Inter. Spero di sbagliarmi, ma dall’esterno si ha questa percezione. Logicamente gli atleti, insieme ai propri procuratori, potranno pensare di andare. A Milano sembra essere in atto una vera smobilitazione, per colpa di questi problemi economici"."Pure con la rosa dello scorso anno l’Inter aveva fallito in Champions. Quest’annata sarà ancora più dura. Alla Juventus è tornato Allegri: i bianconeri saranno competitivi e si proporranno per conquistare il titolo. Il Milan ha perso Donnarumma e Calhanoglu, ma stanno facendo una buona campagna acquisti. Il Napoli è un’ottima squadra, anche se deve essere risolta la situazione relativa ad Insigne. I nerazzurri avranno come obiettivo quello di entrare tra le prime quattro della Serie A".INTER – «».