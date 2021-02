Roberto Boninsegna, a Radio Nerazzurra, ha parlato di Juve-Inter: "È partito facendo degli esperimenti, poi purtroppo hanno recuperato Chiellini: è il più importante di questa squadra, uno dei più grandi marcatori al mondo. Rientrando ha sistemato la difesa. La rosa è ampia, bisogna fare delle rotazioni altrimenti è inutile fare le rose di 25 giocatori. Poteva partire nella squadra titolare come a Firenze, ma nell’arco del contesto della gara ci sono delle sostituzioni e partire con chi ha riposato può essere la scelta giusta per mettere in difficoltà fisicamente la Juventus".