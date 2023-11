L'ex attaccante della Juventus Robertoha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole:"Io nasco interista sin da piccolo e ho avuto la fortuna di entrare nel settore giovanile con Facchetti. Poi mi cedettero al Cagliari. Retroscena mercato? In Sardegna dovevano cedere qualcuno e io dissi ‘ Sto bene qui ma se mi date via accetto solo l’Inter’. Il resto lo sapete: sono stato benissimo in nerazzurro, ho segnato e vinto con la squadra del mio cuore. Poi la Juve… Fraizzoli, presidente dell’Inter, mi cedette alla Juve senza dirmelo"."Lotterà per vincerlo l’Inter, sarà un duello fino alla fine con la Juve. I nerazzurri devono fare attenzione alla squadra di Allegri"."Sì. Davanti riempie, dà riferimento, è un “sinistrone” forte e coraggioso. Bel centravanti"."Boniperti mi aveva chiesto di restare un altro anno, il quarto, ma io volevo giocare nel Mantova, nella mia città. Non è stato possibile, sono passato al Verona e poi altre esperienze".