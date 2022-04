L'ex giocatore di Inter e Juve, Roberto Boninsegna, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quanto avvenuto ieri sera nel Derby d'Italia, commentando anche quelli che sono stati gli episodi arbitrali che hanno caratterizzato la gara.



'La Juventus è stata anche sfortunata, ha giocato la partita, ha preso un palo e una traversa. L'Inter ha giocato in contropiede, poi ha trovato questo rigore. Sarebbe stato forse più giusto il pareggio, ma l'Inter non ha certo rubato, ha fatto la sua partita e ha conquistato una vittoria importantissima'-