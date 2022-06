In un'intervista concessa ai microfoni de Il Messaggero, l'ex attaccante di Juve e Roma, Zibì Boniek, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che potrebbe essere il futuro di Nicolò Zaniolo, corteggiato sia dalla Vecchia Signora ma anche dal Milan di Maldini.



'Forse sì, ma dovrei essere all’interno della società e conoscere meglio la situazione economica. Non è quindi semplice da dire e se lo vendi devi prendere uno più forte di lui e non so se costerebbe molto di meno'.