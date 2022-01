Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex giocatore bianconero Zbigniew Boniek - ora vicepresidente Uefa - ha commentato le ultime mosse di mercato della Juventus: "Vlahovic? Un grande acquisto, anche se io parto da presupposti diversi, ho un'idea molto chiara del calcio e non la cambio: la squadra non si compra, si costruisce. I soldi non sono la soluzione, non sempre almeno. La Juve pensava di poter vincere in Europa prendendo Ronaldo e ha fatto peggio di prima. Nei fatti si è rivelata un’operazione sportivamente fallimentare. Trascuro per pudore il lato economico. In altre parole, la Juve ha fatto bene a Ronaldo, ma Ronaldo non ha fatto bene alla Juve".