Così Zibi Boniek al Messaggero sulla Roma e la corsa al quarto posto: "Abraham mi ha sorpreso, lo ammetto. È volenteroso, tenace, ambizioso, forte fisicamente. Non lo facevo così pronto a sacrificarsi per la squadra. Veramente bravo. Ma un applauso va fatto anche a Mourinho perché in pochi mesi lo ha trasformato. A proposito di Mourinho, José è l'uomo giusto. Se la Roma arrivasse quarta, sarebbe un miracolo. Se arriverà, come penso, dal 5° al 7° posto bisognerà accettare il verdetto e pensare che il progetto è triennale. Non dimentichiamo però che c'è la Conference League. Sarebbe importante vincerla per proseguire nel processo di crescita".