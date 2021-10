In conclusione di un intervento radiofonico alla trasmissione Il Diabolico e il Divino, Zibì Boniek ha parlato della sfida in programma domenica sera all'Allianz Stadium: "Giocare contro la Juve a Torino è sempre difficile per tutti, è una squadra pericolosa che si sta risollevando, ha anti giocatori che sono molto bravi, ma la Roma ha bisogno di tirare fuori una grande prestazione in questo stadio. Noi abbiamo una squadra molto interessante con grande potenziale