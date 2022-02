Dopo il secondo pareggio consecutivo maturato nella sfida di ieri contro il Torino, la Juventus può abbandonare anche quel lumicino di speranza che restava per la corsa Scudetto. Il distacco con le prime 3 è infatti notevole e potrebbe incrementarsi ulteriormente nella giornata di domani. Ad esprimere il suo pensiero su quella che sarà la battaglia per il titolo è stato l'ex giocatore di Juve e Roma Zibì Boniek, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.



'Secondo me sarà una battaglia al fotofinish come una corsa ai cavalli. Se le big avranno gli uomini migliori disponibili e in forma. Vedo l’Inter una incollatura più avanti, ma tutto è possibile'.