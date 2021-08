Zibicon la stoccata. Nell’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano, l'ex Juve ha sentenziato così:– "Il tifoso, ormai, è l’ultima ruota del carro. Soldi, soldi, soldi. Non per un calcio più sostenibile, ma per pagare stipendi sempre più insostenibili.Solo che loro (Juventus, Real, Barça) volevano il numero chiuso per moltiplicare i ricavi, solo per questo".