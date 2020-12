L'ex juventino Zibì Boniek ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss analizzando i polacchi della Serie A, e sulle qualità di Piotr Zielinski non ha dubbi: "E' uno dei centrocampisti più forti al mondo, oggi farebbe il titolare anche nella Juventus e in qualsiasi altra squadra. E' un grande giocatore e un ragazzo educato, adesso però deve insistere nell'avere fame e temperamento". Poi, sulla corsa scudetto: "Per il Napoli è un obiettivo, ma la Juve è più forte e in un campionato ci sono molte variabili".