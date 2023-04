Zbigniew Boniek, ex attaccante di Roma e Juventus, ha parlato a Radio Rai del cammino delle italiane in Europa League: "È una bella realtà che si può verificare, sia la Roma che la Juve partono con un leggero vantaggio nel pronostico delle semifinali. Una finale Roma-Juve a Budapest sarebbe storica. E non dimentichiamo che una squadra di Milano andrà in finale di Champions e non andrà a Istanbul per perdere."