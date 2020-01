"I panchinari della Juventus possono arrivare tranquillamente in Champions". Parola di Zibi Boniek che ai microfoni di Centro Suono Sport ha presentato la gara di domenica sera contro la Roma: "I giallorossi hanno qualche chance per vincere, ma l'altro giorno ho letto la panchina della Juve e c'erano giocatori fortissimi. Zaniolo? Se la Roma vuole crescere deve tenersi giocatori come lui".