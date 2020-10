Ai microfoni di RadioRai Zibì Boniek non ha solo commentato Polonia-Italia di ieri sera ma ha anche toccato argomenti bianconeri: "Nella Juventus chiunque può fare l'allenatore. La società ti sta sempre vicina e ti mette nelle migliori condizioni, in Italia ormai si giocano due campionati: uno dei bianconeri, poi quello delle altre squadre. Pirlo mi piace molto, lo vedo sempre tranquillo e concentrato. È stato un calciatore molto intelligente in campo, se riesce a condividere questa sua visione del calcio coi suoi giocatori può diventare davvero un grande allenatore. Juve-Napoli? Una barzelletta".