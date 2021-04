A Kiss Kiss Napoli, Boniek ha parlato della Superlega: "Perché il Napoli non poteva rientrare nella Superlega? Perché doveva essere invitata di tanto in tanto e non parteciparvi di diritto? Non è meno importante delle altre società. Quei quindici club avrebbero dato una sorta di elemosina alle altre. E poi lo ripeto: l’ossessione di vincere non può superare la necessità di tenere i conti a posto".