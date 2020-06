L'ex giocatore della Juventus Zibi Boniek ha parlato anche di Arkadiusz Milik, suo connazionale polacco, a Radio Kiss Kiss. Il centravanti del Napoli è un obiettivo di mercato dei bianconeri. Ecco le sue parole: "​Non ho notizie perché non ho parlato direttamente con il giocatore ma anche io ho pensato che il suo addio al Napoli sia possibile. Premier o Juventus? Sono due soluzioni difficili tra cui scegliere perché è come decidere tra due ristoranti bellissimi. In Premier è bello giocare per tanti motivi ma la Juventus è il club più organizzato al mondo insieme al Bayern Monaco. Sarri potrebbe influire nella scelta? Non penso che la decisione dipenderà dall'allenatore. Un giocatore se si sente forte ed effettivamente lo è, gioca in una squadra a prescindere dal proprio tecnico"