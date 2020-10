In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Zibì Boniek ha toccato anche temi legati alla Juventus: "Alvaro Morata 'Bello di notte' come mi chiamava l'Avvocato? Mi dispiace che questi soprannomi finiscano in fretta ad altri giocatori. Prima bisogna vincere i trofei internazionali: quando succederà sarò io stesso a cederglielo. Robert Lewandowski? Ai francesi voglio bene, però vai a capirli: per quale motivo il centravanti del Bayern non deve vincere il Pallone d’oro? Lo meritava e sarebbe stato il primo polacco a riuscirci. I grandi giocatori sono così. Se non segna per due partite, tutti dicono che Ronaldo comincia a invecchiare. E poi riprende a segnare a raffica. Vale lo stesso per Lewandowski e anche per Messi. Ancora non sentono l’età e vanno sempre avanti".