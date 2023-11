Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero Veneto, l'ex attaccante di Juve e Roma Zibi Boniek ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Romelu Lukaku.'L’ex Inter è a mio avviso uno dei più forti numeri nove in circolazione. È perfetto per il calcio italiano, mi piace molto, peccato che sia in prestito nella capitale soltanto per questa stagione'.