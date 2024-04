Zbignew, a Radio Anch’io lo Sport su Rai Radio 1 ha parlato della Juventus e del gioco proposto dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri in questa stagione. Queste le parole dell'ex calciatore ora membro UEFA:"Visto l’organico che ha a disposizione, mi delude dal punto di vista della qualità del gioco. Però è una squadra sempre tosta, in Champions League ci andranno. Possono vincere la Coppa Italia. Non hanno un gioco particolarmente bello, ma sono efficaci".