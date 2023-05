Il vicepresidente della Uefa ed ex calciatore bianconer, Zibì Boniek, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Vikonos Web Radio, dove ha commentato il duro momento che sta vivendo la Juve.'Ho visto cose strane, ho letto che l'Uefa potrebbe vendicarsi, ma dico chiaramente da vicepresidente UEFA che conoscendo Ceferin sono idiozie. Non ci sarebbe nessuna vendetta e piuttosto mi auguro che la Juventus torni sulla giusta strada. Ci sono tanti problemi, c'è la questione della penalizzazione e anche altre pendenze. In questi anni chi è stato presidente della Juventus ha percorso delle strade imperdonabili'.