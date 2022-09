Le parole dia Radio1:- "Ci sono squadre che giocano bene e altre che soffrono per il gioco espresso come la Juventus".- "Questo va chiesto ad Allegri. La mia opinione è che Milik è un giocatore che sa fare gol, ha segnato sempre ovunque anche quando ha giocato poco. Per trovare la forma deve giocare, se gioca a sprazzi non sarà mai in condizione. Secondo me qualsiasi squadra può giocare con due centravanti, basta che il gioco sia supportato in tal senso. La Juventus gioca in modo strano, non hanno mai comandato il gioco. Sfrutta i suoi uomini e le qualità individuali ma deve cambiare il modo di gestire la partita. Non si può giocare solo in contropiede con un palco giocatori di questo tipo".- "Queste sono cose che il tecnico fa vivendo la squadra. cominciano le coppe e tutti vogliono risparmiare i propri giocatori".- "Difficoltà per Dybala? Non credo ce ne siano, casomai avrà solo dei vantaggi, visto che nella Juventus era stato impiegato poco. Penso che lui sia contento, a Roma gioca con maggiore continuità, lui ha bisogno di giocare. Ieri sera ha disputato un ottimo primo tempo, difficoltà non ne vedo, perché i giocatori oggi cambiano con più facilità la squadra. Ma forse è meglio così".