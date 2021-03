2









"Perché la Juventus è stata eliminata dalla Champions League contro il Porto? Aspetti puramente sportivi a parte, ha perso solo perché c'è ancora la regola dei gol in trasferta. Non è ora di cambiarla?"



Questo il pensiero espresso su Twitter da Zibì Boniek, ex grande attaccante della Juventus di Platini, in merito all'uscita dei bianconeri dalla Champions. Da tempo si discute sulla regola delle reti fuori casa, che in questo caso ha premiato la formazione portoghese per averne segnate due all'Allianz Stadium nel 3-2 per la Juve, che non è bastato dunque a ribaltare il 2-1 di Oporto.