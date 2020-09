Zibi Boniek, a TMW, ha parlato di Juve e di Milik. Le sue parole.



PIRLO - "Non penso che sia una mossa azzardata. Mancini e Capello hanno iniziato subito da formazioni di alto livello, poi Pirlo va in una delle due società più organizzate al mondo, l'altra è il Bayern Monaco, e questo non è da poco. Avrà l'aiuto di tutti. A volte un po' di coraggio ci vuole".



MILIK - "Non ho parlato con lui e non so dove andrà. So che ha un contratto con il Napoli e basta".



PIATEK - "Lui ha segnato sia al Genoa che al Milan. Secondo me ha sbagliato a salutare l'Italia perché si è trovato bene. Ogni attaccante ha un periodo di crisi e lui ha pensato subito di cambiare. Avrebbe fatto meglio a rimanere in Italia. Se deciderà di tornare mi auguro che possa confermare il suo valore".