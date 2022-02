L'ex giocatore della Juve, Zibì Boniek, è entrato a far parte della Hall Of Fame del calcio italiana, appartentente alla categoria 'Giocatore Straniero'. Il polacco si è dichiarato entusiasta e ha svelato alcuni aneddoti che, secondo quanto ripreso da Calciomercato.com risalgono ai tempi in cui giocava al fianco di Platini e contro Diego Armando Maradona.



SU PLATINI' E MARADONA - 'Platinì è il compagno più forte con cui ho giocato, ma il più forte in assoluto resta sempre Maradona. Diego era straordinario, ricordo in un Napoli-Juventus che ci eravamo detti di fargli sentire i tacchetti per intimorirlo un po’. Dopo dieci minuti ci siamo guardati e ci siamo detti ‘questo è troppo bravo, non si può picchiare’. Era un ragazzo sensibile, un campione straordinario. Per misurare la sua grandezza bisogna ricordare che a quei tempi c’era la marcatura a uomo, c’erano i falli veri'.



SULLA HALL OF FAME - 'Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno deciso di assegnarmi questo riconoscimento, è bello continuare a far parte ancora della storia del calcio italiano. Sono iun pò preoccuopato perche ci sono i nomi dei più grandi campioni di sempre'.



SU LEWANDOWSKI - 'Potessi avere una bacchetta magica e tornare a quando avevo 25 anni mi piacerebbe giocare con Robert e spero che farebbe piacere anche a lui. E’ un ragazzo straordinario, un grande campione che nel 2021 avrebbe meritato di vincere il Pallone d’oro, forse anche quest’anno come risarcimento per quello che non gli hanno assegnato l’anno prima'.