Zibi Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma, attualmente presidente della Federcalcio polacca, è intervenuto a Casa Sky Sport, commentando lo scandalo Calciopoli. Ecco le sue dure parole: "Per la Juventus parlano i libri in tribunale, poi mi hanno detto che sono anti juventino. Tra Roma e Juventus sono più felice se vince la Roma, in questa città ho chiuso la mia carriera, ci vivo e mi ci trovo bene". Le parole dell'ex centravanti polacco di sicuro non piaceranno all'ambiente bianconero e ai tifosi.