E' stata solo fortuna? Se lo chiedono tutti, ri-analizzando il filotto di vittorie della Juventus e il modo in cui quei tre punti sono arrivati, si sono consumati, hanno trovato una loro continuità.A girare il dito nella piaga è un grande ex bianconero,. Il presidente della federcalcio polacca da anni non è tenero con la sua vecchia squadra, e stavolta ci va giù pesante. Tramite i suoi canali social ha commentato la prestazione della squadra di Allegri, a Napoli: "Juve vinceva da 8 turni, perché? Perché non ha giocato contro una squadra come il Napoli, e aveva molta fortuna. Ieri sottomessa...". Inutile aggiungere: tanti commenti da parte dei tifosi juventini, che provano a correggere - in qualche modo - il "bello di notte". Quello d'un tempo.