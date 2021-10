Zibi, ex attaccante di Juventus e Roma, è intervenuto per commentare diversi temi caldi in casa Juve."Non so, è sparito. All'Ajax era un fenomeno. Qui ogni tanto ha qualche pecca, in più non si gioca un calcio champagne. Lui è giovane, ha tanto potenziale, però deve migliorare parecchio. Lo facevo molto molto più forte. Bravo, ma lo facevo più forte".- "Io vivo a Roma, ma ho sempre la Juve nel cuore: tifo sempre per la Juve. Sbagliano loro - dice a TMW Radio - fatemi vedere le dichiarazioni che ho fatto contro la Juve. Non ne ho mai fatte. Ho detto solo che Moggi mi sorprendeva perché cercava di aiutare la squadra in maniera poco lecita. E questo mi sorprendeva. So a memoria la formazione della mia Juve, era una grande squadra".- "Me l'hanno data anche loro. Poi per placare dei banditi l'hanno tolta".- "Non so, è una cosa preparata male, da dilettanti, ridicola. Pensate che a Londra, a Parigi o a Milano si presentano dodici presidenti di dodici squadre, con brand, con cose chiare e dicono: signori, abbiamo deciso, dal 2024 vogliamo creare la nostra Superlega. Sarebbe già molto più interessante. Invece come hanno fatto loro, di notte, con un comunicato già venduto e preparato: è chiaro che non poteva andare avanti. Ma ripeto: ce l'abbiamo già, è la Champions League".