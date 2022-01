Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, anche l'ex calciatore e dirigente Zbigniew Boniek ha detto la sua sull'approdo in bianconero di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Credo sia un colpo straordinario, l'ho visto con la sua Nazionale in Polonia a 16 anni. Si è fatto da solo, è completo: è un'operazione costosa, sento che si parla di quasi 80 milioni complessivi, ma dal punto di vista sportivo è un giocatore che servirà tantissimo. Forse può giocare meglio non solo Dybala ma tutti. Complimenti davvero alla Juve, è un grande acquisto". E ancora: "Con lui si può giocare con una punta e due giocatori larghi, ma quando hai elementi di questo valore non è un problema. Il compito dell'allenatore è quello di farli giocare bene. Penso che con il suo acquisto Allegri abbia conquistato qualità".