L'ex Juve e attualmente presidente della federcalcio polacca, Zibi Boniek, ha parlato a Il Messaggero: "Friedkin è nuovo? E si vede. Oltre ai meriti dell'allenatore e della squadra, vi siete domandati perché la Roma va così bene? Semplice, se un proprietario è presente, il calciatore lo avverte. Chiedere alla Juventus. Ora i Friedkin debbono organizzare la società, introducendo persone che capiscano di calcio. Se torno alla Roma? Come saprà, dopo due incarichi, non si può più essere rieletti. Se vuole, può dar loro il mio numero… (ride, ndr). Scherzi a parte, anche perché le cose da fare non mi mancano. Ad agosto tornerò comunque ad abitare a Roma, amo la città e la squadra. Per ora resto un semplice tifoso".