Un botta e risposta, evidentemente per qualcuno anche simpatico. Lapo Elkann ha voluto dimostrare la sua vicinanza alla Roma in queste ore concitate che precedono la finale di Conference League. "Boa sorte grande mister Mourinho e alla Roma, unica italiana nelle coppe europee", il tweet del rampollo della Famiglia Agnelli.



LA RISPOSTA - Like e condivisioni per Lapo, come sempre figura universale e non strettamente legata alla squadra del suo cuore. Una particolare risposta ha colpito però tutti, ed è arrivata da Zibi Boniek, ex Juventus e Roma, di fede però tutta giallorossa. "Attenzione che cugino non ti fa entrare allo stadio". Una linguaccia che anticipa lo scherzo: "Grande!". Chissà se Boniek si riferiva al 2010, quando Agnelli inserì inizialmente il polacco nella lista dei 50 giocatori più importanti della storia bianconera, salvo poi sostituirlo con Edgar Davids.