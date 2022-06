Convocata da Milena Bartolini, Agnese Bonfantini si appresta a vivere il suo primo Europeo con la maglia azzurra. Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Rai Sport, l'attaccante delle Juventus Women ha parlato così della prossima avventura: "Ancora non ci credo che lunedì festeggerò il mio compleanno in Inghilterra, viaggiando. Per me è un sogno che si avvera, dopo quattro settimane di tanta fatica e preparazione dura. Ma ora vogliamo vivere questo Europeo al meglio e toglierci tante soddisfazioni. Ho chiesto alle mie compagne se fosse tanto diverso dalla Champions che ho vissuto quest’anno, mi hanno detto che è ancora più bello perché si entra in una bolla in cui viaggiando in pullman vedi gli striscioni… Non vedo l’ora di essere là, di rubare tutto con gli occhi e vivere ogni secondo".