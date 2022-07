L'intervista di Agnese, attaccante della, a NSS Mag:- "Secondo me il calcio femminile in Italia sta crescendo molto e in poco tempo, siamo ad un buon livello. Mi sono avvicinata pian piano al calcio, ho una famiglia di pallavolisti che ha provato ad indirizzarmi verso questo sport, ho giocato per un mese e poi però ho capito di voler giocare solo a calcio. È iniziato tutto alle elementari, giocavo sempre con i miei compagni a ricreazione".- "La mia famiglia mi ha sempre sostenuto e appena ho detto di voler giocare a calcio, si è detta pronta a sostenermi. A scuola da quando i miei compagni mi hanno visto giocare mi hanno sempre portata in alto, viziata e trattata più che bene. Non ho mai avuto problemi particolari anche se tutt’ora ci sono, alcune bambine infatti che desiderano giocare vengono fermate dalla famiglia o dagli allenatori. Da piccola facevo la centrocampista, ero il classico numero 4. Poi in realtà sono stata io stessa a chiedere al mister se mi metteva più avanti, per fortuna ha accettato e ancora oggi gioco come attaccante esterno".- "Uno stimolo anche un onore, io cerco sempre di rubare qualche segreto guardandole agli allenamenti. Penso che Barbara sia una calciatrice di altro livello come lo sono anche le altre. Sono molto onorata di stare al loro fianco. Oggi mi piace Delphine Cascarino del Lione per come gioca. Sia fuori che dentro il campo c'è sicuramente anche Alex Morgan, lei ha aiutato a dare una bella immagine al calcio femminile"