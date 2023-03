L'attaccante dellaWomen ora in prestito alla Sampdoria Agneseha parlato ai canali ufficiali della società blucerchiata. Le sue parole:"Sono partita quest'anno che ho trovato poco spazio alla Juventus. Avevo voglia di rimettermi in gioco e ritrovare serenità in campo. Ho scelto la Sampdoria perchè è bellissimo il posto ma guardando la samp mi sembrava una follia fosse ultima quindi volevo rimettermi in gioco ed aiutare questa squadra"."C'è poca tensione, ci si vuole tutti bene. Sono felice. Qui c'è gente che davvero sa giocare a calcio. Contro l'Inter ho capito che difensori cosi aggressivi e con voglia di vincere ce ne sono pochi. Siamo vivi e si è visto domenica. Spiace per il gol ma abbiamo dato tutto. Giocavamo una per l'altra e sono contenta"."Saranno tutte partite secche e delle guerre quindi è bello giocarle. Se giochiamo come contro la Roma ci verrà più facile. Sono sicura che ci prenderemo la salvezza perchè siamo donne forti. Quando da piccola non seguivo il calcio mi piacevano i colori e simpatizzavo per la Samp. Mi è venuto facile venire qui. Arrivo da una famiglia di pallavolisti, ho iniziato a giocare a calcio con i miei compagni di classe. Il mio sogno era quello di diventare una calciatrice, quando sei piccola non immagini dove arriverai ma passo dopo passo se hai un sogno lo raggiungi".