Emiliano Bonazzoli, ex attaccante della Reggina, ha parlato a calciomercato.com: "Pirlo? Senza un po' di esperienza, qualche problemino o mancanza c'è. E' il primo anno che allena, allena i campioni in una squadra top al mondo. Per allenare in queste situazioni bisogna essere perfetti, sta facendo un buon lavoro. Gli serve esperienza, ma l'esperienza arriva con gli errori. E Andrea non sta facendo male, anzi. Scelta giusta di Agnelli? Sì. Gli obiettivi sono la vittoria del campionato e della Champions, ma secondo me aveva messo in preventivo che durante la stagione ci sarebbero state queste problematiche, la necessità di trovare un gioco fluido e risultati".