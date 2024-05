Bonaventura, le parole dell'agente e la posizione della Juve

Non è un mistero che laIl centrocampista della Fiorentina era un obiettivo per rinforzare il reparto di centrocampo dopo le assenze prolungate di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Un profilo che era gradito soprattutto a Massimiliano Allegri come confermano le parole di Enzo Raiola, agente del giocatore:C'era la sua volontà di provare a portarlo alla Juventus ma non è andata. Avere certi apprezzamenti fa piacere".Il futuro di Bonaventura resta incerto, come spiegato dall'agente a Radio Sportiva: ". Dopo Atalanta-Fiorentina ci incontreremo. Non mancano allenatori e club che lo vogliono, a Firenze si trova bene. Dipende anche dal club, non solo dal giocatore. A breve avremo modo di confrontarci". Il classe 1989 ha il contratto in scadenza a giugno e può quindi lasciare la Fiorentina a zero.Raiola ha spiegato che non mancano club che vogliono Bonaventura. C'è anche la Juventus tra questi?Diverso sarebbe stato se fosse rimasto Allegri sulla panchina della Juve. In quel caso sicuramente la Juve avrebbe provato il colpo a zero. Bonaventura è sicuramente un'opportunità a bassissimi costi. Opportunità che però per ora Giuntoli non vuole approfondire.