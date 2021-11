Le parole di mister Bonatti nel post Juventus-Roma Primavera: "Penso che il risultato sia giusto per quanto visto in campo. Oggi ci portiamo a casa il coraggio di avere affrontato una partita molto complicata schierando nell’undici di partenza giocatori molto offensivi. L’approccio nei due tempi è stato ottimo e spiace non essere riusciti, per due volte, a difendere il vantaggio. Questo pareggio porta con sé un po’ di soddisfazione e un po’ di amarezza: soddisfazione per come abbiamo giocato questa partita, contro una squadra forte come la Roma che prima di questa gara aveva subìto soltanto due reti in trasferta, e amarezza per non essere riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. Si tratta, in ogni caso, di un risultato positivo che ci darà ulteriori stimoli per approcciare nel migliore modo possibile la nuova competizione (la Coppa Italia Primavera) nella quale esordiremo mercoledì prossimo"