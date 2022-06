Mentre Lamberto Zauli sembra essere ormai destinato ad un’avventura in Serie B – con il Sudtirol seria pretendente -, salgono in casa Juve le quotazioni di Andrea Bonatti per la panchina dell’Under 23. La soluzione interna permetterebbe di dare continuità al progetto tecnico del mister della Primavera che ritroverebbe diversi dei calciatori già allenati nelle ultime due stagioni.



Il lavoro di Andrea Bonatti nel settore giovanile bianconero non è passato inosservato: valorizzazione dei talenti, bel calcio, risultati, l’exploit europeo in Youth League. Infatti, sul tecnico bresciano si sono accesi anche i riflettori di alcuni club di Serie A che, nel recente passato, hanno valutato la sua candidatura per la panchina. Nulla di fatto, per ora, e un futuro che sembra tingersi, ancora, di bianconero.