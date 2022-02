Le parole di mister Bonatti dopo la vittoria della Juventus Primavera contro il Sassuolo: "Oggi abbiamo affrontato una squadra, il Sassuolo, che in trasferta aveva subìto soltanto quattro gol in otto partite e soltanto sei nelle ultime undici, ma soprattutto arrivava da sei vittorie nelle ultime sette gare. Devo fare i complimenti alla mia squadra perchè abbiamo vinto un match molto difficile, giocando una partita straordinaria e concedendo soltanto un'occasione ai nostri avversari. Anche oggi le assenze non erano poche, ma il gruppo ha risposto ancora una volta presente. Dopo appena dieci minuti abbiamo anche dovuto sopperire all'infortunio di Nzouango Bikien adattando Savona al centro della difesa e Nicolò ha interpretato molto bene un ruolo per lui nuovo. La prestazione di oggi è stata matura, solida e assume ancora più valore avendo affrontato una squadra molto esperta. C'è stato spazio anche per l'esordio in Primavera di Vacca, classe 2005. Per noi è importante portare avanti la filosofia societaria che è quella di valorizzare i ragazzi che si mettono in mostra nel settore giovanile e siamo contenti che oggi sia toccato ad Alessio"