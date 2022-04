L'allenatore della Juve Primavera, Bonatti, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita della sfida vinta contro il Torino per 4-1, dove ha parlato anche della prestazione di Leonardo Cerri.



'Sono molto contento per Leonardo che si gode una bella soddisfazione. Deve proseguire su ritmi più sostenuti. Ha un’energia dentro che a volte sfoga, il mio compito è essergli di sostegno. Oggi è stato bravo. Deve continuare a crescere e usare meglio il suo corpo. Ha le qualità per farlo'.