di Marco Amato, inviato a Vinovo

Le parole di mister Andrea Bonatti dopo la vittoria della Juventus Primavera contro il Pescara:



LA PARTITA - "Siamo arrivati sereni, troppo. Ogni partita è l'occasione di vedere se sappiamo adattarci a tutti i momenti della partita. Quando dico più equilibrio è quello che penso. Tante riflessioni dopo oggi, si doveva far meglio, non è il risultato. C'era la possibilità di far meglio, di tenere alta l'attenzione e non prender gol, continuare a creare occasioni. Sono convinto che la prossima prestazione sarà diversa, ne abbiamo bisogno, la prossima partita sarà determinante contro il Lecce che viene da 3 vittoria casalinghe"



STATO DI FORMA - "Siamo in condizioni normali, ma siamo chiamati a comprendere che si va verso un bivio. Possiamo finire bene, se facciamo considerazioni bali come si è vinto o si è perso allora il percorso si interrompe bruscamente"



CONSIDERAZIONI - "Dopo la vittoria si entra nelle riflessioni. Ci sono pensieri, come ci sono sempre, il mio ruolo mi piace viverlo così. Si sono fatte delle buone cose, noi cerchiamo continuità, ci è mancata a Roma abbiamo perso e non ho abbassato la testa. Noi possiamo far meglio"



CHE ARIA TIRA - "La prima che vinciamo contro una squadra che sta nelle ultime 4 posizione. La prima volta che mi succede, se è presunzione è un problema, se cala l'attenzione è un problema. Serve comprendere ogni momento della partita. Non è delusione, ma convinzione che si può far meglio, lo faremo. L'aria è buona, hanno tutto. Tutti vorrebbero essere alla Juve, come tutti vorrebbero essere al mio posto, le convinzioni ci sono e per questo vogliamo dare il meglio".