Ai microfoni di Jtv, l'allenatore della Primavera Andrea Bonatti ha commentato la sconfitta della sua Juventus contro la Roma: "Loro hanno dimostrato di essere superiore a noi, sono stati bravi all'inizio del secondo tempo a trovare il vantaggio e sull’inerzia emotiva a trovare immediatamente il raddoppio. Noi proprio in quella situazione siamo un po’ mancati perché avremmo dovuto capire con maturità il momento di difficoltà della partita e stringere le linee in campo. Poi tutto è diventato più complicato ed è stato difficile provare a rientrare in partita".



GIOCARE DI SQUADRA - Bonatti insiste poi su un concetto: "Un altro elemento che ci porteremo via da questa trasferta è che bisogna giocare di squadra, sempre. Oggi ho notato che c’è stata troppa volontà di riaprire la partita individualmente e così facendo invece non si riescono a esprimere le qualità individuali. Archiviamo questa partita con la consapevolezza di avere affrontato una squadra che oggi si è dimostrata superiore, ma con l’obiettivo di trarre insegnamento anche da giornate come questa".