Il ct della Juve Primavera, Bonatti, ha parlato al termine del match vinto contro il Milan per 4-1, dove ha analizzato quanto messo sul campo dai suoi ragazzi.



'Era il modo giusto per ripartire. C'è grande fiducia a livello tecnico e non era facile recuperare la concentrazione. In precedenza dopo la sosta abbiamo sofferto, vedi le partite con Atalanta e Sampdoria. Quella di oggi era l'ultima chiamata, sono stati molto bravi in tante cose. C'è stato un grande margine di crescita dopo l1-0 e per i primi 20 minuti abbiamo giocato nella loro metà campo continuando ad avere il controllo. Abbiamo sofferto un po' l'inerzia del Milan perchè è una squadra che resta sempre in partita e lo ha dimostrato anche oggi'.