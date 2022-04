Le parole di mister Andrea Bonatti, dopo la partita tra Lecce e Juventus Primavera:



"Abbiamo interpretato bene la gara, sapendo che avremmo dovuto giocare un calcio diverso rispetto a quello messo in mostra più e più volte quest'anno. Oggi dovevamo dimostrare di avere una capacità di adattamento per portare a casa dei punti su un campo difficile per tutti perchè il Lecce, in casa, ha battuto tante avversarie tra cui Inter, Sassuolo e Atalanta e arrivava da tre vittorie consecutive interne. Penso che il pareggio sia il risultato giusto e anche oggi torniamo a casa con spunti positivi nella capacità di tenere. Spiace aver subìto gol, ovviamente, e non essere riusciti a capitalizzare al meglio due situazioni favorevoli per segnare un altro gol"