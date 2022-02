C'è grande amarezza nelle parole di Andrea Bonatti al termine della gara persa dalla Juventus Primavera 3-0 a Vinovo contro l'Inter. "Abbiamo avuto un ottimo controllo nel primo tempo, creando non nitidamente per una cattiva gestione dei ritmi in avanti. Abbiamo preso gol solo su palla inattiva e paghiamo caro un errore di Cerri. Anche in condizioni di difficoltà abbiamo comunque provato a gestire la gara, l'Inter non creava occasioni, mentre noi ne abbiamo creata una con Iling. Poi dovevamo avere più pazienza, perché con l'uomo in meno rischi di ogni volta che perdi palla per un'eccessiva pressione".



SCONTRO DIRETTO - "Il risultato parla da sé, ma è stato condizionato da un'ingenuità evidente. Cerri? Ragiono come tra padre e figlio: se li proteggi trovando scuse non cresceranno mai. Questo è un errore che influisce, grava sui compagni. E noi perdiamo uno scontro diretto contro diretta concorrente. Ci portiamo via riflessioni. Ma non dimentichiamoci di quanto accaduto se vogliamo crescere".



Formazione migliore tengo conto di tante cose: valutazione di chi può fare prestazione di sostanza. Fatica, carichi, ecc. Con la Roma pienamente alla pari, maturità che ha margini di crescita. L'Inter oggi grande squadra. Potevamo essere più efficaci a finalizzare. Ma abbiamo controllato contro una squadra che ha il 55% di possesso palla media in campionato. Mulazzi sostituito per un affaticamento con la Roma. Non avevo previsto la poca gestione emozionale di Cerri.