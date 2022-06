Le parole di Andrea Bonatti, ormai ex allenatore della Juventus Primavera, a Sportitalia:



JUVENTUS – “La struttura societaria è tale per cui siano ben chiari gli obiettivi. L’obiettivo è tornare ad essere competitivi per lo scudetto, Allegri sa come si vince, ha dimostrato di avere le qualità per farlo, non ci si deve preoccupare, siamo all’inizio del mercato e credo che Juventus raggiungerà gli obiettivi”.



ALLEGRI – “Una questione di adattamento, quando le condizioni sono chiare tutte le componenti devono lavorare per raggiungere l’obiettivo. Può darsi che i giovani possano non essere pronti, può essere che durante la stagione sia più facile dare minutaggio in alcune fasi, se si trova equilibrio si può garantire risultato e sostenibilità”.



TALENTI – “Da Primavera a prima squadra è complicato. Miretti ha sempre mostrato di essere un grande talento, anche Soulé lo è. Passa dalla loro capacità di stare in equilibrio, di mettersi a disposizione di crescere. Bisogna concedergli qualche errore, anche se in Juventus il margine è minore”.



INTER CON DYBALA E LUKAKU – “C’è un equilibrio da garantire, la qualità individuale fa la differenza, ma ci deve essere una struttura. Sono portato a pensare che con la competitività del campionato e la Champions League ci sia bisogno di tanti talenti. Inzaghi gioca da anni con il 3-5-2 ma può trovare una soluzione”.



GIOVANI – “Volpato fa l’esordio con gol, Cissé lo stesso all’Atalanta. La riforma ha strutturato un campionato Primavera 1 molto competitivo. Dà l’opportunità di accelerare il livello. La Serie A? Non mi esprimo sul livello, non la conosco, ma penso ci sia la possibilità di inserire dei giovani, con equilibrio, ma senza rallentare troppo il percorso”.