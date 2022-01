1









Le parole di Andrea Bonatti, allenatore della Juventus Primavera, a Juventus Tv: RIPRESA – “Abbiamo cercato di ottimizzare il percorso di questo mese con l’interruzione, che penso sia corretta, visto che tante squadre sono andate in difficoltà con diversi casi di Covid, noi compresi. Abbiamo cercato di allenarci ottimizzando il rientro dei positivi, gli altri per crescere sui contenuti, penso la squadra abbia gestito bene questo periodo, ora c’è curiosità e voglia di tornare in campo. Ci alleniamo per giocare la partita che è il momento di sintesi per verificare tutti gli apprendimenti”



RITMO PARTITA – “Può mancare il ritmo, la concentrazione della partita, la gestione delle emozioni. Chi si saprà adattare meglio avrà dei vantaggi”



DERBY – “Una partita impegnativa dal punto di vista agonistico. Un derby porta dei valori diversi. Un buon banco di prova per vedere il livello di crescita, ma penso i ragazzi siano pronti”



CRESCITA – “Una squadra che cresce a salti, denota piccoli miglioramenti in tutti gli elemnti del gioco e nelle caratteristiche individuali. Deve trovare più continuità anche se giocando ogni 3 giorni è difficile. Abbiamo cambiato qualcosa a livello metodologico per questo. Io non mi accontento mai, sono molto critico con me stesso e cerco di trasmettere questo approccio”



YOUTH LEAGUE – “Un percorso fantastico, con prestazioni convincenti. Siamo contenti di proseguire il cammino, come anche in Coppa Italia contro la Roma. Quando affronteremo queste squadre, vedremo il livello della nostra”



PERCORSO – “Una squadra che va a salti, mi sarebbe piaciuta più continuità”