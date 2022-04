di Marco Amato, inviato a Vinovo

L'allenatore della Juve Primavera, Bonatti, ha parlato al termine della vittoria ottenuta questo pomeriggio contro il Milan per 4-1.



SULLA GARA - 'Era il modo giusto per ripartire. C'è grande fiducia a livello tecnico e non era facile recuperare la concentrazione. In precedenza dopo la sosta abbiamo sofferto, vedi le partite con Atalanta e Sampdoria. Quella di oggi era l'ultima chiamata, sono stati molto bravi in tante cose. C'è stato un grande margine di crescita dopo l1-0 e per i primi 20 minuti abbiamo giocato nella loro metà campo continuando ad avere il controllo. Abbiamo sofferto un po' l'inerzia del Milan perchè è una squadra che resta sempre in partita e lo ha dimostrato anche oggi'.



SUL GRUPPO - 'Io credo tanto in questo. Durante le partite dico almeno 20 volte "insieme". Il bello di questa squadra sta nel gruppo, nel secondo e nel terzo gol abbiamo segnato giocando insieme. Una costruzione dal basso che porta un compagno a far gol è insieme, se non c'è un comune denominatore, solo col talento è difficile. Ci deve essere un legame e una partecipazione costante e collettiva che ti aiuta nei percorsi di crescita'.



SETTORI GIOVANILI - 'La prima cosa che mi viene da dire è che nel momento di difficoltà tutti parlano. Io guardo quello che è il mio ruolo, di cui mi assumo le responsabilità. Il nostro percorso è straordinariamente positivo, abbiamo abbassato l'età media in modo drastico. Quest'anno siamo a 35 partite giocate senza fuori quota, affrontiamo squadre che hanno le loro idee societarie e legittime. Credo che ci voglia coraggio, tante energie investite, penso che Juventus possa essere orgogliosa della strada tracciata e penso che il movimento italiano possa essere fiducioso che è una strada percorribile grazie all'esempio che Juventus riesce a dare'.