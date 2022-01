Le parole di mister Bonatti ai canali ufficiali della Juventus, dopo la vittoria nel Derby Primavera contro il Torino:



"I ragazzi oggi in un contesto non semplice hanno offerto una reazione agonisticamente molto valida e hanno portato a casa una vittoria indubbiamente meritata. All’interno delle partite ci sono diverse partite, dopo l’intervallo bisognava tornare in campo con fiducia per trovare la forza per creare gli episodi per ribaltarla. Abbiamo trovato il pari, sull’onda emotiva siamo stati superiori e il risultato premia la squadra che meritava di vincere. Ora testa alla prossima partita".