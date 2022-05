Le parole di Andrea Bonatti a Juventus Tv, nel post Cagliari-Juve Primavera:



"Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente oggi non era giornata e anche il rigore sbagliato l’ha confermato. Raccogliamo le energie e gli spunti che anche questa partita ci ha offerto e ci proiettiamo per l’ultima partita in casa della regular season. Vogliamo chiudere bene questo campionato prima di tuffarci nella fase finale dove sono sicuro che diremo la nostra, soprattutto trattandosi di gare secche da dentro o fuori".